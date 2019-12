Der Sieger des Vox-Insel-Abenteuers steht fest! Zu Beginn traten 18 Teilnehmer bei Survivor an, um 39 Tage auf einer einsamen Insel in der Südsee zu überstehen und die verschiedensten Abenteuer- und Taktikspiele für sich zu entscheiden. Wer dieses waghalsige Abenteuer übersteht und in der Gunst des Publikums bleibt, gewinnt am Ende stattliche 500.000 Euro! Kurz vor dem Finale wurde Studentin Sissy rausgewählt und musste die Insel verlassen. Damit befanden sich nur noch Dania, Lara und Stefan in der Endrunde – aber wer von ihnen holte den Sieg?

Bevor der Gewinner gewählt wurde, musste sogar nochmals ein "Survivor"-Anwärter rausfliegen: So traf es die 29-jährige Dania. Die endgültige Entscheidung lag dann in der Hand des Gruppenrats, der aus ausgeschiedenen Spielern gebildet wurde. Mit vier von sieben Stimmen entschied Lara das Spiel endgültig für sich – sie ist nun "Survivor 2019"! Ob ihre Worte vor der Finalentscheidung die Mehrheit dazu bewogen hatte, für sie zu stimmen? "Ich glaube, ich sitze heute hier, weil ich flexibel geblieben bin, weil ich mich angepasst habe, wenn es notwendig war. Ich bin immer ehrlich geblieben, dass ich das Spiel liebe und das Spiel lebe. Und dass für mich auch Lügen dazu gehören", sagte sie in ihrem letzten Plädoyer.

Trotz des durchaus spannenden Show-Konzepts entwickelte sich "Survivor" für Vox zum Flop. Nachdem vier der insgesamt dreizehn Episoden der Action-Show noch zur besten Sendezeit ausgestrahlt wurden, entschied sich der Sender dazu, "Survivor" montags erst um 23:10 Uhr zu senden. Grund dafür waren die schlechten Quoten, wie DWDL im Oktober mitteilte. Nur noch knapp über eine halbe Million Zuschauer zog die Abenteuer-Sendung zu diesem Zeitpunkt vor die TV-Bildschirme.

TVNOW / Richard Hübner Lara, Gewinnerin von "Survivor" 2019

TVNOW / Richard Hübner Stefan, Teilnehmer bei "Survivor" 2019

TVNOW / Richard Hübner Lara, Reality-TV-Teilnehmerin

