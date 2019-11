Sie ist zurück – und das mit voller Kraft voraus! Selena Gomez (27) hat zur Überraschung ihrer Fans kürzlich gleich zwei neue Singles auf einen Schlag veröffentlicht und die dazugehörigen Musikvideos an zwei aufeinander folgenden Tagen nachgeschickt. Seit der Erscheinung ihres letzten Albums "Revival" in 2015 war es musikalisch ruhiger geworden um die Sängerin. Im Netz wird Selena nun für ihre überraschenden Veröffentlichungen mit Glückwünschen und Lob überhäuft. Und die "Selenators", wie sich ihre Fans nennen, feiern ihren Star jetzt nochmals mehr: Selena hat ein neues Album angekündigt – nach über vier Jahren Geduldsprobe.

"Das Album ist fertig", platzte es aus der US-Sängerin in einer Radiosendung auf 102.7 KIIS FM heraus. Selena berichtete im Gespräch mit Radio-Star JoJo Wright, dass sie aktuell eine wirklich gute Zeit habe und dabei gerne über wichtige Dinge wie Verletzlichkeit und Stärke sprechen wolle. Gegenüber den Moderatoren des US-Radiosenders SiriusXM's scherzte die 27-Jährige: "Ich hoffe, dass ich niemandem auf die Nerven gehe, aber ich plane mehr Musik zu veröffentlichen." Sie plauderte weiter fleißig aus dem Nähkästchen und erzählte: "Ich kann es kaum erwarten. Da ist noch so viel, was ich mit euch teilen will." So hoffe die US-Künstlerin, dass sie noch in diesem Jahr mindestens einen weiteren Song auf den Markt bringen könne.

Weitere Details zu ihrem neuesten musikalischem Projekt wollte Selena trotz all der angekündigten Offenheit aber doch nicht verraten. Die Brünette versicherte ihren Fans aber, dass die beiden kürzlich veröffentlichten Singles noch lange nicht so gut seien, wie das, was noch kommen würde. Wann genau in 2020 das neue Album erscheinen wird, stünde allerdings noch nicht fest.

Getty Images Selena Gomez bei den SiriusXM Hollywood Studios in Los Angeles, Oktober 2019

Anzeige

Backgrid / Actionpress Selena Gomez geht zu einem Business Meeting in Kalifornien, Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de