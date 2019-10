Ist das ein Strahlen der Erleichterung? Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Selena Gomez (27) neue Songs nach einer langen Kreativpause. Ihre Herzschmerz-Balladen rechneten vor allem mit Ex Justin Bieber (25) ab und räumten mit alten Schlagzeilen auf. Was der Sänger als unangenehm empfunden haben könnte, war für die Beauty offenbar ein regelrechter Befreiungsschlag – denn: Selena wirkte auf einem Event ziemlich gelöst!

Am Donnerstag war die 27-Jährige zu Gast in den SiriusXM Hollywood Studios in Los Angeles, um ihre Lieder zu promoten. In einem rosa-weiß gestreiften Blusenkleid erwischten Paparazzi die Sängerin ziemlich gut gelaunt kurz vor den Studios. Auch auf den offiziellen Event-Bildern strahlte die brünette Beauty bis über beide Ohren. Mit der Veröffentlichung ihrer neuen Songs fiel Sel ein ziemlich großer Stein vom Herzen. "Ich glaube, ich fühle mich etwas erleichtert", erzählte sie im Interview mit Ryan Seacrest (44).

Vor wenigen Tagen sprach die "Wolves"-Interpretin offen über ihren neuen Hit "Lose You To Love Me" und gab offen zu, dass dieser die Trennung von ihrem ehemaligen On-Off-Freund Justin thematisiert. "Ich habe dieses Lied vor über einem Jahr geschrieben. Es ist ganz offensichtlich ein emotionaler Song für mich", erzählte sie E!.

