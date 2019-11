Kader Loth (46) ist unzufrieden! Nachdem sie mit Ismet Ali acht Jahre lang eine Beziehung führte, gab sie dem Unternehmer vor zwei Jahren ganz klammheimlich das Jawort. Doch was hat sich seitdem im Leben der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin verändert? Im Promiflash-Interview plauderte der Reality-TV-Star nun über seine Zeit seit der Hochzeit – und zog dabei vor allem in Sachen Gewicht eine für sie negative Bilanz.

Auf der Musikvideo-Premiere von Julian F.M. Stoeckels (32) Song "Wodka für die Königin" berichtete die 46-Jährige nun ganz unverblümt: "Ich hab' zugenommen. Das hat verschiedene Gründe. Es kann an den Hormonen liegen und an der Gesundheit." Diese Umstände belasten die Sängerin sehr. Besonders störend findet sie es allerdings, dass die Angelegenheit ein kleines Mysterium ist. "Ich habe sieben Kilo zugenommen. Ich habe manchmal so Fress-Attacken und keiner weiß, woher es kommt", zeigte sie sich geknickt.

Zwar habe ihr ein Arzt versichert, dass diese Schwankung ganz normal für ihr Alter sei, doch Kader möchte ihren Extra-Kilos zu Leibe rücken. "Deswegen geht es zwei bis dreimal die Woche ins Sportstudio. Zwei Kilo habe ich wieder runter", erklärte sie ganz stolz.

Getty Images Kader Loth bei der Echo-Verleihung 2008

Nicole Kubelka / Future Image Kader Loth und Julian F.M. Stoeckel

P.Hoffmann/WENN.com Kader Loth beim Roncalli-Weihnachtszirkus 2018

