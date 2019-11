Dieses Flirt-Aus sitzt noch immer tief! In der vergangenen Staffel von Love Island waren Mischa Mayer und Ricarda Raatz eigentlich das Traumpaar schlechthin. Die beiden hatten sich sofort zu Beginn gefunden – wäre da nicht ein Skandal gewesen, der ihre Show-Liebschaft im Nu beendete: Ein anderer Mann hatte bereits außerhalb der Villa auf die Kuppelshow-Teilnehmerin gewartet. Nachdem Mischas folgende Partnerschaft mit Laura Maria aber ebenfalls wieder vorbei ist, fragen sich seine Fans natürlich: Könnte es mit Ricarda ein Comeback geben?

Genau das war für Mischas Follower in einer aktuellen Frage-und Antwortrunde in seiner Instagram-Story von großem Interesse: "Du und Riri – gibt es da noch was?", wollte der User wissen. Da redete der Muskelmann nicht um den heißen Brei herum: "Nein, außer Freundschaft gibt es da nichts mehr", stellte der Insel-Casanova klar.

Obwohl das Dating-Kapitel für die Ex-Partner vorerst also wohl beendet ist, kann von bösem Blut aber dennoch nicht die Rede sein: Nach Mischas Trennung von Laura hat ihm Ricarda sogar Rückendeckung gegeben! Und das, obwohl sie ihm streng genommen nicht einmal auf Instagram folgt...

