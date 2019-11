Ein ungewöhnliches Hobby, das Helena Bonham Carter (53) da pflegt! Die Schauspielerin ist aus der Branche nicht mehr wegzudenken und überzeugt sowohl in realistischen Produktionen wie "The King's Speech" oder The Crown als auch im Fantasy-Genre. Unvergessen ihre Darbietung als durchgeknallte Killer-Hexe Bellatrix Lestrange in Harry Potter, unter anderem auch dank ihres wilden Äußeren – und davon wollte sich Helena nach Drehschluss gar nicht trennen: Sie sammelt nämlich alle Gebisse ihrer Filmrollen!

In ihrer langjährigen Karriere hat die Britin schon in fast 100 Streifen und Serien mitgespielt. Also kein Wunder, dass in der privaten Galerie der 53-Jährigen einige Stücke zusammengekommen sein dürften. "Ich hebe alle falschen Zähne und Gebisse auf, die ich für meine Filmrollen angefertigt bekomme. Eigentlich könnte ich mal ein Gebiss-Museum eröffnen", verriet sie gegenüber Gala. Mit Bellatrix' Beißerchen hat Helena ein besonders filmgeschichtsträchtiges Exemplar darin – in ziemlich üblem Zustand.

Dass die zeitweise im Zauberergefängnis Askaban inhaftierte böse Hexe so schlechte Zähne hatte, "verdankt" sie übrigens Schauspielerin Helena selbst. Da es im Buch keine ausschweifenden Beschreibungen gegeben habe, überlegte sie sich selbst, wie sie Bellatrix gestalten würde. "Ich glaube, ich habe sie etwas wahnsinniger und gestörter gemacht, als sie eigentlich war. Ich wollte, dass sie unübersehbar ist. Die Zähne waren meine Idee, weil sie so lange im Gefängnis war. Ich wollte, dass sie wild ist", erklärte sie vor einigen Jahren gegenüber Entertainment Weekly.

Getty Images Helena Bonham Carter auf einer Filmpremiere in New York

ActionPress / Warner Bros. Ent./ Courtesy Everett Collection Helena Bonham Carter als Bellatrix Lestrange in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1"

ActionPress / Everett Collection, Inc. Szene aus "Harry Potter und der Orden des Phönix" mit Helena Bonham Carter als Bellatrix Lestrange

Supplied by WENN.com Helena Bonham Carter als Bellatrix Lestrange in "Harry Potter und der Halbblutprinz"



