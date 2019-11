Die diesjährige The Voice of Germany-Staffel geht in den Endspurt! Am 10. November läuft das große Finale. Das heißt, auch für die Coaches Rea Garvey (46), Mark Forster (35), Sido (38) und Alice Merton (26) brechen die – vorerst – letzten Stunden in ihren roten Sesseln an. Und die sollten sie besser genießen, denn wenn es nach einigen Zuschauern ginge, würden die Stühle im nächsten Jahr neu besetzt werden. Viele "The Voice"-Fans finden, dass die Experten mit ihren Entscheidungen zu oft daneben liegen.

Am Donnerstag legte jeder der Coaches jeweils zwei Kandidaten für die nächste Runde fest. Dabei erntete Sido viel Unverständnis, weil Publikumsliebling Lucas Rieger kein Halbfinal-Ticket von ihm bekam. "Hoffe, er ist das erste und letzte Mal dabei", schimpfte ein Instagram-User unter einem Promiflash-Beitrag. Andere wiederum finden, dass der Rüpel-Rapper einen tollen Job macht. "Einer, der mal nicht das tut, was alle anderen machen und mit dem Strom schwimmt. Und auch er muss erst mal Erfahrung sammeln und schauen, wie der Hase läuft", verteidigt ihn ein Nutzer.

Doch insgesamt scheinen der Berliner Rapper und seine Coach-Kollegen bei vielen Zuschauern durchzufallen. Insbesondere Reas Auswahl sorgte für Unmut im Netz. "In diesem Jahr ist bei mir der Eindruck entstanden, dass die Coaches die besten Talente für irgendwelche 'Spezialtalente' aufgegeben haben. Irgendwie hatte das einen komischen Trend" oder "Meine Favoriten sind schon lange draußen. Es gab so viele Fehlentscheidungen in dieser Staffel", lauten nur zwei der enttäuschten Kommentare auf Facebook.

Instagram / lucasrieger_blues "The Voice of Germany"-Kandidat Lucas Rieger

Sat.1 / ProSieben / André Kowalski Rea Garvey bei "The Voice of Germany"

SAT.1/ProSieben / André Kowalski Rea Garvey, Sido, Alice Merton und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2019

