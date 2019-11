Am 14. November startet auf ProSieben eine neue Castingshow von Heidi Klum (46), die schon jetzt für Furore sorgt: Bei Queen of Drags sucht die Modelmama, wie der Titel schon verrät, Deutschlands talentiertesten Drag-Künstler. Eine der Kandidatinnen ist Katy Bähm (26), eine extrovertierte DJane aus der bunten Bundeshauptstadt. Doch wie sieht die Schmink-Liebhaberin im alltäglichen Leben aus? Jetzt veröffentlichte die Berlinerin einen Schnappschuss vor und nach ihrer Travestie-Transformation.

Auf der Instagram-Collage kann man Katy auf der einen Hälfte in ihrer Alltags-Form sehen – also als Mann. Der Perücken-Designer fasst sich lässig in das kurze, blondierte Haar und zeigt dabei als Männermodel beste Ambitionen. Von seinem Drei-Tage-Bart ist auf der anderen Bildhälfte dann jedoch nichts mehr zu erkennen. Dort trägt Katy einen knallpinken Kunst-Longbob und ein sehr dramatisches Make-up im selben Farbton. Den Look rundet sie mit XXL-Sternen-Ohrringen und einem Tüll-Ensemble ab. Ihre übergroßen Lashes sorgen für einen äußerst glamourösen Augenaufschlag.

Katy gilt schon jetzt als Favoritin der Promiflash-Leser. In einer aktuellen Umfrage hat sie sich deutlich gegen ihre neun Konkurrentinnen durchgesetzt. Doch jetzt seid ihr gefragt, hättet ihr Katy in ihrer Alltagsform erkannt? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / katybaehm Katy Bähm in einer Vorher-Nachher-Collage

Instagram / katybaehm Perücken-Designerin Katy Bähm

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Travestiekünstlerin

