Sie kann es nicht lassen! Sophia Thomalla (30) ist dafür bekannt, sich gerne etwas freizügiger und sexy zu zeigen. Immer wieder provoziert sie mit heißen Bildern, wie ihrem Post zum Welt-Frauentag: Damals streckte sie im knappen Outfit einfach den Mittelfinger in die Kamera. Und auch ihr aktueller Beitrag ist mal wieder knapp bekleidet – ihr Hintern wird nur von einer seeehr knappen Leder-Shorts verdeckt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 30-Jährige am Freitag den heißen Schnappschuss. Die knappe Hose kombinierte sie mit schwarzen Boots und einem bauchfreien Pulli. Die Schauspielerin POsitioniert sich in ihrem Spiegel-Selfie natürlich optimal, sodass von ihrem Allerwertesten genug zu sehen ist. "Jedem seine eigene Arbeitsklamotte", betitelte sie das Bild. Das kurze Leder-Hosen-Outfit scheint den Nerv ihrer Follower zu treffen: "Du siehst in jeder Arbeitsklamotte toll aus", schrieb ihr ein User unter das Bild.

Was wohl ihr Freund und Profi-Fußballer Loris Karius (26) zu ihren sexy Bildern in den sozialen Netzwerken sagt? Seit Ende letzten Jahres sind die beiden nämlich ein Paar und teilen sonst auch gerne mal zusammen leicht bekleidete, heiße Schnappschüsse voneinander.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, März 2019

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla mit Freund Loris Karius

