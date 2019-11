Versteckte Bibi Claßen (26) etwa absichtlich ihren Babybauch? Erst im vergangenen Jahr brachte die YouTuberin Söhnchen Lio (1) zur Welt – nun hat die Blondine ihre Follower mit weiteren Baby-News überrascht: Sie und ihr Mann Julian (26) erwarten ihr zweites Kind! Mit den freudigen Neuigkeiten haben ihre Fans vermutlich nicht gerechnet – schließlich hat Bibi ihren Bauch immer sehr gut kaschiert!

Auf Instagram verkündete die Influencerin ihre Schwangerschaft mit einem Bild, auf dem sie endlich ihren Babybauch zeigt. Der war auf Fotos, die sie in den vergangenen Wochen gepostet hatte, noch nicht zu erahnen: Bibi hatte sich beispielsweise eingekuschelt in einer Decke fotografieren lassen. In ihren Storys hatte sie häufig weite Kleidung an und ließ kurze Videos in schnellerer Geschwindigkeit ablaufen

Diese Tricks hat sie schon eine ganze Weile angewendet. In einem YouTube-Video verrät die 26-Jährige nun: "Heute, wenn das Video online kommt, an dem Tag wechselt meine Schwangerschaftswoche zur zwanzigsten. Sprich: Ich bin jetzt gerade in den sechsten Monat gekommen."

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Söhnchen Lio

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit Söhnchen Lio

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen am Tag ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de