Lange hielten Bibi (26) und Julian Claßen (26) ihre zweite Schwangerschaft geheim, so dass es eine riesige Überraschung für die Fans des YouTube-Traumpaares war: Am Sonntag verkündeten die Eltern des kleinen Lio (1), dass ihr Sohn ein Geschwisterchen bekommt. Die Nachricht teilten sie mit einem Foto, auf dem Bibi schon einen deutlich sichtbaren Babybauch hat. Tatsächlich hat die werdende Zweifach-Mama über die Hälfte ihrer Wartezeit auf den Nachwuchs schon hinter sich!

In einem YouTube-Video auf Julians Kanal verraten die 26-Jährige und ihr Mann einige Details zu ihrem Familienglück. Dabei markiert der 3. November, an dem der Clip veröffentlicht worden ist, ein besonderes Datum, wie Bibi ausplaudert: "Heute, wenn das Video online kommt, an dem Tag wechselt meine Schwangerschaftswoche zur zwanzigsten. Sprich: Ich bin jetzt gerade in den sechsten Monat gekommen."

Dem Kind gehe es gut, freut sich die Vloggerin. Doch weil man in den ersten drei Monaten keine Gewissheit habe, hätten Bibi und Julian bis jetzt darauf verzichtet, die News bekannt zu geben. "Ich bin kein Fan davon, Leute sofort mitzunehmen und sofort Dinge zu verkünden, die ich im Nachhinein bereuen könnte", erklärt Julian. Die Familien der beiden hätten jedoch Bescheid gewusst, außerdem hätten die jungen Eltern ihren Freundeskreis vor dem Upload der Schwanger-Verkündung informiert.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Söhnchen Lio

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit Söhnchen Lio

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, YouTuber

