Ariel Winter (21) heizt mit ihrem Halloween-Look ihrer Community ein! In den vergangenen Monaten sorgte der eigentlich kurvige Modern Family-Star eher mit enormem Gewichtsverlust für Aufsehen – der Grund für die purzelnden Pfunde seien neue Medikamente, die Ari gegen ihre jahrelangen Depressionen verschrieben bekommen habe. Dass sie sich wohl in ihrem Körper fühlt, bewies die Schauspielerin an Halloween: Sie schlüpfte in ein transparentes Outfit!

Auf Instagram teilte Ariel Schnappschüsse ihres diesjährigen Kostüms. Statt als gruseliges Monster Angst und Schrecken zu verbreiten, hatte sie sich entschieden, als Weltraum-Cowgirl zu gehen. Ihre Kurven steckte die 21-Jährige in ein neongrünes Oberteil und eine darauf abgestimmte Hose. Durch den durchsichtigen Stoff blitzte ihr ebenfalls giftgrüner Triangle-Bikini durch. Ihr Hut verdeutlichte schließlich, dass sie als Cowgirl verkleidet war – Aris Fans lieben es und überhäufen sie mit Komplimenten.

Die US-Amerikanerin ist mittlerweile bekannt für ihre sexy Halloween-Kostüme. Zum Beispiel ließ sie sich im vergangenen Jahr zu Pamela Anderson (52) umstylen. Von dieser Maskerade veröffentlichte sie zwei Throwback-Pics. Viele Follower meinten daraufhin, dass Ariel mit ihrer langen blonden Mähne und dem silbernen Crop-Top eher Britney Spears (37) ähnlich sehe.

Getty Images Ariel Winter, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / arielwinter Ariel Winter, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / arielwinter Ariel Winter, Halloween 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de