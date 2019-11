Es gibt neue Paare! Vergangene Woche machten Cindy (31) und Alex den Anfang: Sie gaben sich als erste in der sechsten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort. Außerdem wurde in der Auftakt-Episode noch ein weiteres Pärchen enthüllt: Laut Ansicht der Experten der Sendung seien Melissa und Philipp ein Traumduo. In der zweiten Folge geht das Matchen der Singles weiter: Auch diese zwei Paare sollen in dem Dating-Format den Bund der Ehe eingehen!

Dr. Sandra Köhldorfer (38), Markus Ernst und Beate Quinn, die bei "Hochzeit auf den ersten Blick" für die Verkuppelungen verantwortlich sind, haben wieder zwei Kandidaten gefunden: Für sie gehören die Düsseldorferin Nicole und David aus Breddorf zusammen. "Ein Kandidat, der mir aufgefallen ist, ist David. Er hat schon einiges erleben müssen. Er ist ein echter Kämpfer. Er ist ein ehrlicher und offener Mensch", beschreibt der Diplom-Psychologe Markus den 27-Jährigen. Nicole passe seiner Meinung nach zu ihm, weil sie eine herzliche und humorvolle Frau sei. "Ich kann mir vorstellen, dass sie der Hafen ist, den er braucht."

Darüber hinaus sollen in der Sendung Jessica und Marc miteinander verheiratet werden. Sie haben allerdings mehr gemeinsam als nur ihre Vorliebe für Tattoos. Die Körperverzierungen ließen die zwei äußerlich härter aussehen, als sie seien, glaubt Sandra. "Sie sind beide sehr empfindsam", lautet ihr Urteil.

