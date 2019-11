Senna Gammour (39) verzauberte nun in einem sagenhaften Kleid! Am vergangenen Samstag fand zum 26. Mal die Operngala der deutschen AIDS-Stiftung statt. Natürlich gab es bei dem Event ein ganz schönes Star-Aufgebot. Neben Sylvie Meis (41) und Riccardo Simonetti durfte auch die ehemalige Monrose-Sängerin nicht fehlen. Die 39-Jährige machte keine halben Sachen und zog in einem bauschigen Dress alle Blicke auf sich!

Senna erschien zu der Veranstaltung in einem hautengen bestickten Kleid. Das Highlight ihres Outfits war jedoch der XXL-Rock! Die Schleppe griff die Applikationen des restlichen Looks auf – und war mit Bahnen aus Tüllfächern verziert. Zu einem Foto ihres Kleides schrieb die Musikerin auf Instagram ein Beyoncé (38)-Zitat: "Eine Diva ist die weibliche Version eines Gauners!"

Der Stil der Robe erinnert an einen Look von Kim Kardashian (39): Der Reality-TV-Star trug zur Met-Gala 2015 ebenfalls ein transparentes Kleid mit Applikationen – das verlief wie auch Sennas Dress in einer bauschigen Schleppe. Ob das Kleid ein Vorbild für das der Komikerin war?

Marquardt,Christian / ActionPress Senna Gammour beim Opernball der Aids-Stiftung in Berlin, 2019

Getty Images Kim Kardashian bei der Met-Gala, 2019

Neilson Barnard / Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2015

