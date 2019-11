So bunt demonstriert Riccardo Simonetti, was er denkt! Der Influencer und zahlreiche Kollegen zeigten sich zuletzt mächtig enttäuscht von Barbara Schöneberger (45). Die Moderatorin hatte im Netz ihre Abneigung gegen geschminkte Kerle zum Ausdruck gebracht: "Männer sind Männer und sollen auch Männer bleiben." Eine Einstellung, die Riccardo nicht unkommentiert stehen lassen will: Nachdem er sich mit Worten in die Diskussion eingeschaltet hatte, setzte er auch ein optisches Statement.

Am Samstag besuchte der Netz-Star die Operngala der Deutschen AIDS-Stiftung in Berlin. Neben seinem funkelnden Outfit zogen vor allem die Augen des 26-Jährigen alle Blicke auf sich: Er hatte glitzernden dunklen Lidschatten aufgelegt. "Trage übrigens Make-up. Als Mann. Betone das nur, weil manche das als schockierend empfinden könnten", sagte Riccardo in seiner Instagram-Story über den auffälligen Look und spielte damit auf die hitzige Diskussion um Barbaras Aussagen an, ohne sie verbal anzusprechen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Buchautor für Events aufbrezelt – genau das brachte er in seinem Kommentar unter dem umstrittenen Clip verwundert hervor. "Immer wenn wir uns nämlich begegnet sind, schien es dir zu gefallen, wie ich aussah. Und ich war jedes Mal geschminkt und frisiert. Oder hast du bis eben nicht gewusst, dass ich ein Mann bin?", hatte der gebürtige Bayer geschrieben und sich gefragt, ob Barbaras Video nur eine Art Experiment gewesen sei.

ActionPress / Christian Marquardt Victoria Swarovski und Riccardo Simonetti auf einer Charity-Gala in Berlin

Getty Images Barbara Schöneberger

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti Anfang Oktober 2019

