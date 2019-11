Ob Rocco Stark (33) noch lange Single bleiben wird? Vor wenigen Wochen joggte der Schauspieler von Berlin nach München, um seiner Noch-Ehefrau Nathalie zu beweisen, wie stark seine Gefühle für sie sind. Doch kurz nach seiner Ankunft in der bayrischen Landeshauptstadt begrub der 33-Jährige seine Hoffnung auf ein Liebes-Comeback – und legte seinen Ehering ab. Seitdem er diesen nicht mehr trägt, wird er wieder des Öfteren von Frauen angequatscht!

Bei der Halloween-Party von BuzzBird hakte Promiflash bei dem Sohn von Uwe Ochsenknecht (63) nach, was sich bei ihm verändert hat, seitdem er den Ring nicht mehr trägt. "Es ist ungewohnt", offenbarte er und fuhr fort: "So ein Ehering schützt einen ja auch. Wenn man mit Frauen unterwegs ist, gucken die natürlich auf die Hand und dann ist das Thema geklärt." Dem ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer ist nicht entgangen, dass er ohne das kleine Schmuckstück am Finger wieder Interesse bei anderen Frauen geweckt hat. Außerdem verrät er, dass er seitdem wieder "deutlich öfter angesprochen" wird.

Doch wird der Ex von Kim Gloss (27) jemals wieder mit einer anderen Herzdame vor den Traualtar schreiten? Ausschließen möchte er es nicht, jedoch geht er davon aus, dass die Heirat mit seiner Verflossenen eine einmalige Sache war. Laut seinen Aussagen käme es einfach nur darauf an, dass zwei Menschen sich lieben. Dafür brauche er keinen Trauschein als Bestätigung der ewigen Treue.

Wenn.com Rocco Stark und Nathalie bei der Weltpremiere von "Spiel mit der Zeit" im Friedrichstadt-Palast

Instagram / roccostark Schauspieler Rocco Stark

Instagram / roccostark Rocco Stark, Buchautor

