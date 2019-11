So rührend gedenkt Bert Wollersheim (68) seiner verstorbenen Mutter! Der ehemalige Rotlichtkönig ist ein absoluter Strahlemann und scheint einfach immer gut gelaunt zu sein. Doch wenn es um seine Mama geht, wird der Ehemann von Ginger Wollersheim ganz sanft. Schon mehrfach richtete er sich mit liebevollen Worten an sie und ließ seine Fans wissen, wie sehr sie ihm fehlt. An Allerheiligen widmete er ihr nun erneut einen emotionalen Post.

Auf Instagram veröffentlichter der 68-Jährige ein gerahmtes Bild seiner Mutter, das er offenbar in seiner Wohnung zu stehen hat. "Diese wunderschöne Frau ist meine Mama. Leider hat der liebe Gott sie vor 28 Jahren zu sich genommen", kommentierte Bert die Aufnahme und bedankte sich bei ihr für ihre grenzenlose Liebe. "Ich bin dadurch zu dem Menschen geworden, der ich heute bin", erklärte der ehemalige Bordell-Besitzer. Seine Worte ergänzte er mit mehreren Hashtags wie #mutterliebe #dankbar und #bestemama.

Bert und seine Mama hatten ein sehr enges Verhältnis. In seiner Biografie offenbarte er, dass er sogar ein richtiges "Muttersöhnchen" gewesen sei. So begann jeder Morgen in seiner Kindheit mit einem besonders liebevollen Weckruf: "Liebchen, aufstehen! Liebchen. Du musst langsam aufstehen. Wenn du jetzt nicht aufstehst, verzichte ich einfach auf dich", habe seine Mama immer gesagt. Laut eigenen Angaben habe Bert auch immer brav auf sie gehört.

Köhler,Ralph / ActionPress Bert Wollersheim in Zwickau

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheims Mutter

Actionpress/ Chris Emil Janßen Ginger und Bert Wollersheim, 2019

