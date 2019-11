Erst im September dieses Jahres hat die erfolgreiche Schauspielerin Demi Moore (56) ihre Biografie "Inside Out" veröffentlicht. In diesem Buch gibt sie viele intime und nicht nur schöne Details aus ihrem Leben preis. Viele der von ihr zu Wort gebrachten Erlebnisse liegen schon einige Jahre in der Vergangenheit. Warum entschied sich die 56-Jährige erst jetzt dafür, ihre Geheimnisse mit der Welt zu teilen?

Der Grund dafür waren ihre Töchter – sie fand, dass sie noch zu jung waren, um ihre Geschichten zu erfahren und wollte sie vorübergehend davor in Schutz nehmen, offenbarte sie im Krista Smith Podcast. "Da sind Dinge drin... Es ist nicht so, dass ich es ihnen vorenthalten oder etwas verbergen wollte, es sind nur Dinge, die man nicht unbedingt, vor allem, wenn sie so jung sind, öffentlich machen muss", betonte der Hollywood-Star.

In ihren Memoiren erzählt Demi unter anderem von ihrer schweren Kindheit, ihren Süchten und ihren gescheiterten Ehen. Besonders Ex-Mann Ashton Kutcher (41) kommt dabei nicht gut weg. Er soll der Grund für geringes Selbstwertgefühl gewesen sein. Auch für ihre psychischen Probleme und ihren drastischen Gewichtsverlust gab sie dem 15 Jahre jüngeren Schauspieler die Schuld. Ashton streitet ihre Anschuldigungen jedoch ab!

Instagram / https://www.instagram.com/buuski/ Scout Willis, Rumer Willis, Demi Moore und Tallulah Willis in Los Angeles

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

Getty Images Ashton Kutcher und Demi Moore in New York City

