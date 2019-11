Bringt diese Diskussion die Turteltauben auseinander? Eigentlich hatte alles so romantisch bei Cindy (31) und Alex begonnen: Sie heirateten in der ersten Folge der sechsten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick. Obwohl sie sich vorher nicht gekannt hatten, waren sie sofort auf einer Wellenlänge, schwärmten voneinander und tauschten zärtliche Küsse aus. Es schien, als könne sie nichts auseinander bringen, doch nun erscheinen die ersten dunklen Wolken am Liebeshimmel: Die Eheleute sind sich uneinig über ihren zukünftigen Wohnort!

Alex wohnt in Essen, Cindy in Berlin – für beide scheint ein Umzug aktuell nicht infrage zu kommen. In der aktuellen Episode zeigt die 31-Jährige ihrem Mann ihre Wohnung und ihren Garten an der Spree. "Schon cool, oder? Vielleicht verstehst du jetzt, warum es mir so schwer fällt, Berlin komplett aufzugeben." Alex antwortet, dass er es nachvollziehen könne, trotzdem sei die Sache nicht so einfach für ihn: "Aus aktueller Sicht kann ich definitiv nicht aus Essen raus. Ich habe ihr erklärt, warum das so ist." Er sei in der Ruhrpott-Stadt beruflich organisiert und dort wohne auch sein bester Freund, den er erst vor anderthalb Jahren wiedergefunden habe.

Und was sagt "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Beate Quinn zu diesen Unstimmigkeiten? "Umzugsbereitschaft ist natürlich ein Thema bei Cindy und Alex, es darf aber nicht zum Dauerthema werden, sonst kann es schnell auf Kosten der Zweisamkeit gehen." Die Sexualtherapeutin habe aber Hoffnung, dass das Thema unwichtiger werde, sobald die Beziehung intimer sei.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags ab 17:30 Uhr bei Sat.1

Instagram / cindy.hadeb Cindy Riedel, August 2018

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1

SAT.1/Christoph Assmann Alexander als Bräutigam bei "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

