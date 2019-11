Ein heimlicher Liebesbeweis von Melissa und Philipp? Bei Hochzeit auf den ersten Blick bildeten die beiden Hamburger das zweite von den Experten verkuppelte Paar, das sich traute! Nachdem Dr. Sandra Köhldorfer (38) und Co. bereits mit Cindy (31) und Alex ein perfektes Match bilden konnten, sahen sie auch in der Yoga-Liebhaberin und dem Muskelmann viel Potenzial für ganz große Gefühle! Und tatsächlich: Bei dem sportlichen Duo knisterte es auf Anhieb. Kurz nach der Ausstrahlung ihrer romantischen Sause meldeten sich die frisch Vermählten nun im Netz – und gaben möglicherweise einen Hinweis darauf, dass sie tatsächlich total verknallt ineinander sind.

Auf Instagram postete die 26-Jährige eine Fotoreihe, die sie mit Philipp im Standesamt zeigt. "Mein lieber Ehemann, nun haben wir es wirklich gewagt! [...] Wir haben tatsächlich 'Ja' gesagt", lauten ihre lieblichen Zeilen dazu. "Wenn ich so in deine blauen Augen sehe, weiß ich jetzt schon, du bist nicht nur wie aus dem Katalog bestellt, sondern wirst eine wichtige Rolle in meinem zukünftigen Leben spielen", schrieb die Beauty weiter.

Und auch ihr Göttergatte ließ es sich nicht nehmen, ein paar Worte der Zuneigung an seine neue bessere Hälfte zu richten. "Melissa sieht genau so aus, wie ich mir meine Frau vorgestellt habe", lauten seine Worte zum Hochzeitsfoto. "Sie ist nur am Strahlen und ihre Augen glänzen, also habe ich alles richtig gemacht", schwärmte er ergänzend.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Philipp und Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2019

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Melissa und Philipp bei ihrer Trauung bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Stefan Hobmaier Die Beziehungsexperten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de