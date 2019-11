Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (35) im Mai 2018 ist Herzogin Meghan (38) eines der bekanntesten Mitglieder der königlichen britischen Familie. Wie es das Ehepaar kürzlich in der Dokumentation "Harry und Meghan: An African Journey" erzählte, ist das Leben als Royal für Meghan alles andere als leicht. Was ihr das Leben am meisten schwer macht: die Boulevard-Presse. Ihr Suits-Vater Wendell Pierce hatte Meghan schon vor der Eheschließung davor gewarnt.

In der Talkshow Good Morning Britain erklärte er: "Ich erinnere mich an den letzten Moment mit ihr… als ich ihr sagte, dass ihr Leben ganz anders wird, aber dass man sich in solchen Zeiten daran erinnern muss, dass es eine Menge Menschen gibt, die sich um einen sorgen." Er und Meghan hatten auch abseits des Serien-Sets ein enges Verhältnis. Der Schauspieler stand der 38-Jährigen fast näher als ihr echter Vater Thomas Markle (75).

Außerdem sagte er gegenüber Meghan: "Wir werden wahrscheinlich nicht mehr so viel Kontakt miteinander haben, wie du denkst. Aber sei dir bewusst, dass du in mir einen Freund hast und dass es eine Menge Menschen gibt, denen du wichtig bist." Warme Worte, die der hübschen Herzogin sicherlich einiges an Kraft gespendet haben dürften.

Getty Images Wendell Pierce, "Suits"-Darsteller

Getty Images Herzogin Meghan in Johannesburg

FayesVision/WENN.com Wendell Pierce

