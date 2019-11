Demi Lovato (27) ist eine echte Kämpferin! Im Sommer 2018 versetzte die Sängerin ihre Familie, Freunde und Fans in Schrecken: Die Brünette war mit einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert worden und dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen. Nach diesem tragischen Ereignis fasste der einstige Disney-Star den Entschluss, keine Drogen mehr anzurühren. Demi lebt seitdem clean. Vergangenes Wochenende gab sie während eines Events in den USA ihr allererstes Interview seit über einem Jahr – und blickte darin auf ihren steinigen Weg zurück!

Beim Teen Vogue Summit in Los Angeles hielt die 27-Jährige eine emotionale Ansprache, in der sie erstmalig über ihre Sucht und ihren Drogenentzug sprach. "Was ich sehe, wenn ich in den Spiegel schaue, ist eine Person, die echt viel durchgemacht hat. Ich sehe eine echte Kämpferin", offenbarte sie auf der Bühne. "Ich sehe nicht unbedingt eine Meisterschaftssiegerin. Aber jemanden, der gekämpft hat und weiterkämpfen wird – egal, was ihm in den Weg gelegt wird."

Die "Confident"-Sängerin nutze die Gelegenheit auf der Bühne auch, um Dankesworte auszusprechen – und diese richtete sie vor allem an sich selbst. "Ich bin dankbar für meine Kraft und alles, was mein Körper so aushält." Heute sei sie gesund und und akzeptiere ihren Körper so, wie er ist.

Getty Images Demi Lovato und Lindsay Peoples Wagner beim Teen Vogue Summit 2019

