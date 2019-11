Cristiano Ronaldo (34) und Georgina Rodriguez (24) sind offenbar mehr als schwerstverliebt! Seit 2016 bereits sind der Kicker und die Model-Beauty ein glückliches Paar. Ein Jahr darauf kam ihr gemeinsames Kind zur Welt – eine süße Tochter. Mit Cristianos drei weiteren Kids bilden sie seitdem eine Patchwork-Familie. Es scheint bestens zu laufen, denn in letzter Zeit mehren sich die Gerüchte, dass die beiden bald den Bund fürs Leben eingehen wollen. Wie sehr Cristiano und Georgina miteinander auf Wolke sieben schweben, zeigten sie jetzt bei einer Musikpreis-Verleihung in Spanien.

Das Paar war am Sonntag zu Gast bei den MTV Europe Music Awards im spanischen Sevilla. Die beiden zogen die Blicke auf sich, als sie gemeinsam regelrecht über den roten Teppich schwebten – ganz romantisch Hand in Hand. Die Turteltauben konnten kaum die Finger voneinander lassen und kuschelten sich immer wieder liebevoll aneinander. Auch modisch waren die beiden der absolute Hingucker: Während Georgina in einem hautengen, tief ausgeschnittenen, blauen Kleid mit enormen Beinschlitz eine tolle Figur machte, bestach Cristiano in seinem knallroten Anzug und coolen weißen Turnschuhen.

Für Cristiano und Georgina war der EMA-Besuch eine große Ausnahme. Die beiden zeigen sich sonst eher selten auf Veranstaltungen. Die Verliebten genießen ihre Beziehung lieber privat – ein paar wenige sexy Bilder bei Instagram ausgenommen.

