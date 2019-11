Benjamin Piwko (39) und Isabel Edvardssons (37) Tanztraining läuft wieder auf Hochtouren! Ab kommenden Freitag geht es endlich los – Let's Dance kommt in insgesamt 17 Städte und erfreut die Fans des TV-Formats erstmals mit einer Liveshow! Erst seit wenigen Tagen ist klar, welche Profis mit welchen Promis eine heiße Sohle aufs Parkett legen werden: Benjamin wird die Tournee natürlich mit seiner gewohnten Tanzpartnerin Isabel bestreiten. So eine Live-Performance will allerdings ausgiebig geprobt werden: Jetzt teilte die gebürtige Schwedin einen Eindruck von den schweißtreibenden Vorbereitungen!

"Ja, wir trainieren! Bald geht's los mit der 'Let's Dance'-Tour!", kommentierte die 37-Jährige ein Foto der beiden vorfreudig auf Instagram. Dass sich die Zuschauer auf weitere emotionale Auftritte des Duos freuen können, machte sie zudem mit dem Hashtag #Körpersprache deutlich. Über diese kommunizieren der gehörlose Schauspieler und sie während des Tanzens nämlich bereits seit der Sendung. Die Taktik brachte sie als Drittplatzierte sogar aufs Siegertreppchen im Fernseh-Finale.

Und auch der 39-Jährige scheint sich bereits seit Monaten zu freuen, mit Isabel auf die Bühne zurückkehren zu dürfen. Schon im August teilte er einen gemeinsamen Schnappschuss mit dem Tanz-Profi und kommentierte diesen rührend: "Wenn ich sie sehe, muss ich sofort lächeln! Ich freue mich sehr auf viele Projekte mit Isabel, das wird bestimmt weiterhin eine tolle Reise werden und viel Spaß bringen!"

Instagram / isabel_edvardsson_official Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson im November 2019

Bieber, Tamara / ActionPress Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei der Bertelsmann Party 2019

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko

