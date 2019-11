Cathy Hummels (31) wurde vor über einem Jahr Mama eines Sohnes. Seitdem dreht sich das Leben der Unternehmerin fast ausschließlich um den kleinen Ludwig (1). Immer wieder nimmt die Vollblutmama ihren Mini-Mann mit zur Arbeit oder auf Geschäftstrips. Aktuell ist die Designerin für den guten Zweck in New York City – mit an ihrer Seite: Ludi. Und siehe da, Cathys Sohnemann ist schon richtig groß geworden!

In der Instagram-Story nahm die 31-Jährige ihre Community auf einen normalen Ausflug in die Stadt die niemals schläft mit. In einem Kaufhaus entdeckte der Einjährige Spielzeugautos und war mehr als begeistert davon. Cathys Followern dürfte aber ein anderes Detail ins Auge gesprungen sein: Ihr Söhnchen hat einen ordentlichen Schub gemacht. Mit seinen süßen Löckchen und der karierten Steppjacke dürfte Ludi wohl das eine oder andere Fanherz zum Schmelzen gebracht haben.

Zusammen mit ihrem Spross war die Moderatorin vor wenigen Tagen nach New York gereist, um an den Marathon teilzunehmen. Doch für die Frau von Mats Hummels (30) kam es leider ganz anders. Aufgrund einer fiesen Sehnenansatzentzündung musste Cathy passen – stattdessen sportelte sie 32 Kilometer auf dem Crosstrainer und sammelte damit Spenden für ein Charity-Projekt.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels kurz nach ihrer Crosstrainer-Callenge, November 2019

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels, Sohn von Cathy und Mats Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

