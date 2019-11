Für Sänger Xavier Naidoo (48) war diese Geschäftsreise ein Ausflug, der ihn persönlich berührte. Der Pop-Künstler ist in Staffel 17 neben Dieter Bohlen (65), Oana Nechiti (31) und Pietro Lombardi (27) wieder Jury-Mitglied bei DSDS. Für den Recall reisten die Juroren dieses Mal nach Südafrika. Für den deutschen Soul- und R&B-Sänger, dessen Mutter und Vater aus Südafrika stammen, war es ein ganz bedeutungsvolles emotionales Erlebnis.

"Dank DSDS war ich endlich mal wieder in dem Land meiner Vorfahren", teilte Xavier seine Gefühle mit seinen Followern in einem Beitrag auf Instagram. Sein Vater Rausammy stammt aus Südafrika und ist halb indischer, halb deutscher Herkunft. Seine Mutter Eugene ist südafrikanischer und irischer Abstammung. Für Xavier war es eine Reise zurück zu seinem Ursprung. Er bedankte sich auf der Social-Media-Plattform und schrieb: "Danke an meine Jury-Kollegen und das ganze Team für diesen schönen Tag. Jetzt freue ich mich auf meine Familie."

Bereits am 3. Juli starteten die Castings für die DSDS-Staffel 2020. Die offenen Vorsingen in den insgesamt dreizehn Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind bereits vorbei. Ab Januar 2020 strahlt RTL die neue Auflage der beliebten Castingshow aus.

Instagram / xaviernaidoo Pietro Lombardi und Xavier Naidoo in Südafrika, Oktober 2019

Instagram / dieterbohlen Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Getty Images Xavier Naidoo beim DSDS-Finale im April 2019

