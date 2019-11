Es war eine der überraschendsten Nachrichten in der Bachelor-Welt. Noch vor einem Jahr versuchte Rafi Rachek ohne Erfolg das Herz von Bachelorette Nadine Klein (34) zu gewinnen. Vor einigen Wochen wurde dann bekannt, dass der ehemalige Kuppelshow-Kandidat bei der zweiten Staffel von Bachelor in Paradise teilnehmen wird. Und genau in dieser Dating-Show outet sich Rafi in der aktuellen Folge als homosexuell. Aber was denken seine Rosen-Kollegen über sein Outing?

Auf der Musikvideo-Premiere von Julian F.M. Stoeckels (32) "Wodka für die Königin" verriet Rafis ehemaliger Mitstreiter Eddy Mock gegenüber Promiflash, wie er zu dem Coming-out steht: "Ich finde es definitiv super, dass er die Bühne nutzt und es öffentlich macht. Wenn du diese Gelegenheit hast, dann kannst du auch vielen anderen um dich herum Kraft geben", erklärte Eddy. Nicht jeder habe die Möglichkeit in der Öffentlichkeit zu stehen, daher sei der Lockenkopf froh, dass Rafi es auf diesem Wege getan hat.

Außerdem sei Eddy der Meinung, dass das Outen ja meistens in einem kleinen Kreis geschieht und es nochmal anstrengender wäre, wenn es dann an die Öffentlichkeit geraten würde. "Rafi ist auch religiös. Aber wunderschön, dass er es gemacht hat", bestärkte er seinen Kuppelshow-Buddy.

Instagram / eddy_mock Eddy Mock, Ex-"Bachelorette"-Kandidat

Anzeige

Instagram / eddy_mock Eddy Mock

Anzeige

Instagram / eddy_mock Eddy Mock, Ex-Kuppelshow-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de