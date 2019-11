Rumer Willis (31) hatte Todesangst um ihre Mutter! In ihrer Autobiografie "Inside Out" legt Hollywoodstar Demi Moore (56) alle Karten auf den Tisch: Darin berichtet die Schauspielerin zum ersten Mal öffentlich über ihr früheres Leben als suchtkranke Mutter und Ehefrau. Was ihre Töchter in dieser Zeit alles mit ihr durchmachten, kommt jetzt immer mehr ans Tageslicht: In einer Situation musste Demis älteste Tochter Rumer ihr sogar das Leben retten!

Eines Abends bekam die dreifache Mutter nach einer Drogeneinnahme einen Krampfanfall und Rumer fand den Hollywoodstar hilflos auf dem Küchenboden liegend. Sie rief den Notarzt und verschanzte sich vor lauter Angst in einem anderen Zimmer. In der amerikanischen Talkshow Red Table Talk erzählte Rumer jetzt: "Ich habe Panik geschoben. Entweder meine eigene Mutter stirbt jetzt und ich bin nicht bei ihr oder ich gehe zu ihr und werde dieses Bild, wie meine kranke Mutter da liegt, nie wieder los." Sie habe Angst davor gehabt, eventuell ihre jüngeren Schwestern am folgenden Morgen anrufen zu müssen, um ihnen zu sagen, dass sie ihre Mutter nie wieder sehen würden.

Doch auch Demis Töchtern sind Probleme mit Drogensucht offenbar nicht fremd. So erzählte die jüngste Tochter der Schauspielerin, Tallulah Willis (25) in der TV-Show: "Ich habe mit 14 oder 15 Jahren angefangen, richtig hart zu trinken." Sie habe in dieser Zeit einmal so viel Wodka intus gehabt, dass sie beinahe selbst an einer Alkohol-Vergiftung gestorben wäre.

