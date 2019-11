Seit 2005 flimmert Grey's Anatomy supererfolgreich über die TV-Bildschirme auf der ganzen Welt. Die Dramen um Dr. Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo, 49) fesseln nun schon seit 16 Staffeln ein Millionenpublikum. Doch in den vergangenen 14 Jahren hat der Hauptcharakter der beliebten Arztserie schon so einiges überlebt – unter anderem eine Schießerei, ein Flugzeugabsturz und eine Nahtoderfahrung: Promiflash zeigt euch auf, wie wahrscheinlich es ist, dass sie all das überleben konnte!

In der dritten Staffel der Erfolgsserie hatte die damalige Assistenzärztin keinen Lebenswillen mehr, als sie versehentlich ins kalte Wasser des Lake Washingtons fiel. Meredith wurde glücklicherweise aber von Dr. Derek Shepherd (gespielt von Patrick Dempsey, 53) gerettet und musste reanimiert werden. Laut Stylight ist die Chance, einen Herzstillstand zu überleben, gerade einmal eins zu 22.432 hoch. So sei es fast zwei Mal so wahrscheinlich in 80 Jahren von einem Blitz getroffen zu werden.

Drei Seasons später wurde Meredith Zeugin einer Schießerei im Grey Sloan Memorial Hospital. Der Witwer einer ehemaligen Patientin des Krankenhauses wollte sich an Dr. Shepherd rächen, eröffnete ein Feuer in der Klinik und schoss auf mehrere Mitarbeiter. Die Chance bei einer Schießerei verletzt zu werden liegt in den USA bei eins zu 250.550 – damit ist es 31 Mal wahrscheinlicher Drillinge zur Welt zu bringen.

In Staffel acht überlebte die heutige Oberärztin die wohl größte Katastrophe: einen Flugzeugabsturz! Gleich sechs Ärzte steckte das Krankenhaus damals in eine Maschine, welche letztendlich abstürzte. Glücklicherweise überlebte Meredith den Absturz – doch das grenzte mehr als an ein Wunder. Die Wahrscheinlichkeit überhaupt einen Absturz mitzuerleben und dann noch zu überleben liegt bei eins zu elf Millionen. Da ist die Chance drei Mal höher von einem Hai getötet zu werden.

Neben all den Unglücken überstand die dreifache Mama in den vergangenen Seasons aber auch noch ein Erdbeben, einen Autounfall mit mehreren Toten und eine beinah tödlich endende Schlägerei. All das zu überleben bedarf schon sehr viel Glück. Dass einem selbst das alles mal passiert, liegt bei eins zu 190 Trilliarden! Da ist es schon sieben Mal wahrscheinlicher im Lotto zu gewinnen oder von einem Meteoriten getroffen zu werden.

