Ist jetzt auch Anna Faris (42) wieder unter der Haube? Im Sommer 2017 gaben die Schauspielerin und Chris Pratt (40) völlig überraschend ihre Trennung bekannt. Wenig später fanden beide Parteien ihr Glück mit neuen Partnern. Chris gab sogar erst kürzlich seiner Katherine Schwarzenegger (29) das Jawort. Zieht Anna jetzt mit ihrem Michael Barrett (49) nach? Anzeichen dafür gibt es: Die Blondine wurde nun mit einem verdächtigen Klunker gesichtet!

Damit dürfte Anna für reichlich Verlobungsgemunkel sorgen! Während Anna am Sonntag im sportlichen Outfit durch Los Angeles schlenderte, fiel ein funkelndes Detail direkt doppelt auf: Der legere Look wurde nämlich durch einen auffälligen, großen Diamantenring an ihrer linken Hand abgerundet – der ganz schön nach wichtigem Liebesschmuck aussieht. Das bewiesen nun Fotos, die Daily Mail vorliegen.

Ein offizielles Statement von Anna gibt es dazu bisher nicht. Anfang des Jahres stand die 42-Jährige einer Hochzeit allerdings noch skeptisch gegenüber. In dem Podcast Divorce Sucks verriet sie: "Ich glaube an die Liebe und Monogamie und ich glaube an Verpflichtungen in einer Beziehung. Aber ich hadere, nachdem ich es schon ein paar Mal hinter mir habe, mit dem Konzept der Ehe."

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

Joe Russo / MEGA Anna Faris im August 2019

Getty Images Anna Faris, Schauspielerin

