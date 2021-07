Anna Faris (44) ist wieder unter der Haube! Die Schauspielerin datet bereits seit 2017 den Kameramann Michael Barrett (51). Knapp zwei Jahre später sollen die beiden sich sogar verlobt haben. In den vergangenen Tagen sorgte das Hollywood-Paar für Hochzeitsgerüchte – Michael wurde mit einem verdächtigen goldenen Ring am Finger abgelichtet. Nun machte die "Mom"-Darstellerin den Gerüchten ein Ende und bestätigte: Sie und Michael haben tatsächlich geheiratet!

Das gab Anna jetzt in ihrem eigenen Podcast "Anna Faris is Unqualified" zu. "Ja, wir haben heimlich geheiratet. Es war wunderbar, es war großartig", schwärmte die Ex-Frau von Chris Pratt (42). Seit wann genau die beiden schon als Mann und Frau durchs Leben gehen und wie die Hochzeitsfeier ablief, behielt Anna noch für sich. Sie verriet lediglich, dass sie und ihr Michael sich in einem kleinen Standesamt im Bundesstaat Washington das Jawort gegeben haben.

Dass Anna ihr Hochzeitsgeheimnis nun tatsächlich lüftet, dürfte viele Fans der Blondine sicherlich überraschen. Wenn es um ihr Privatleben geht, gerät die Leinwand-Beauty nur selten in Plauderlaune. Auch ihre Verlobung hat Anna bisher nie offiziell bestätigt.

