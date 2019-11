Dwayne "The Rock" Johnson (47) feiert seine Mutter an ihrem Ehrentag! Der ehemalige Wrestler ist ein echter Familienmensch und das zeigt er seinen Fans auch regelmäßig mit süßen Schnappschüssen im Netz. Vergangenen Freitag feierte seine Mutter Ata (71) ihren 71. Geburtstag und Dwayne sang ihr zu diesem Anlass ein Ständchen. Dabei standen für seine Follower allerdings nicht seine Gesangskünste im Vordergrund, sondern das unglaublich junge Aussehen seiner Mama!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Schauspieler ein Video, in dem er für seine Gebärerin "Happy Birthday" schmetterte. Auf der Aufnahme in der Selfie-Perspektive sieht man den "Baywatch"-Darsteller neben seiner Mutter stehen und die scheint sich für ihr Alter ziemlich gut gehalten zu haben. Die Community zeigte sich mehr als begeistert vom Geburtstagskind: "Sie sieht nicht älter aus als 33", "71? Wohl eher 40!" und "Sie sieht einfach fantastisch aus", schwärmten die User unter dem Video.

"The Rock" ließ seiner Mutter über Social Media noch ein paar rührende Worte zu kommen: "Alles Gute zum Geburtstag an die beste Mutter. Unsere Familie ist so dankbar, dass es dich gibt und dass du so ein tolles Vorbild für unsere Kinder bist."

Instagram / therock Dwayne Johnson singt für seine Mutter Ata

Getty Images Ata Johnson und Dwayne "The Rock" Johnson in Hollywood, 2019

Instagram / therock Dwayne Johnson und Ata Johnson

