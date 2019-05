Seine Kinder sind für ihn wohl das schönste Geburtstagsgeschenk! Dwayne "The Rock" Johnson feierte vor wenigen Tagen seinen 47. Geburtstag – zusammen mit seinen beiden kleinen Töchtern Jasmine und Tiana Gia. Obwohl Dwaynes älteste Tochter Simone an diesem Tag nicht mit dabei sein konnte, scheint der stolze Papa überglücklich gewesen zu sein: Der Action-Star postete eine rührende Liebeserklärung an seine beiden Kids!

Auf Instagram veröffentlichte der Leinwand-Held ein Foto, auf dem er vor einem Geburtstagskuchen sitzt und seine beiden Töchter – ein und drei Jahre alt – auf dem Schoß hat. Dazu schrieb er: "Eine gute Erinnerung für mich, was im Leben wirklich wichtig ist und warum ich so arbeite, wie ich es tue." Seinen Followern gab er auch gleich noch eine kleine Kostprobe davon, was genau hinter der erwähnten Arbeitsmoral steckt. So schrieb der 47-Jährige, augenscheinlich nicht ganz ernst gemeint: "Die beiden haben mir einen Apfelkuchen mit Streuseln und drei Kerzen gebacken – für die Anzahl an Stunden, die ich im Jahr 2019 schlafen werde."

Mit dem Schnappschuss zeigte Dwayne nicht zum ersten Mal, wie sehr ihm seine Kinder am Herzen liegen. Vor einigen Wochen veröffentlichte der ehemalige Wrestler zum ersten Geburtstag seiner Tochter Tiana Gia einen rührenden Beitrag mit folgenden Zeilen: "Du kannst dich ruhig an Papas Hände gewöhnen, Kind – denn sie werden über dich wachen."

Getty Images Dwayne Johnson auf der "TIME 100 Gala"

Getty Images Dwayne Johnson, Action-Star

Getty Images Dwayne Johnson auf der "Skyscraper"-Premiere

