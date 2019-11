Janine Pink (32) ist fassungslos! Heute Morgen sprach ihr Ex Tobias Wegener (26) zum ersten Mal live im Fernsehen über die Trennung von der Ex-Köln 50667-Beauty. Zuvor hatte sich der Love Island-Star wochenlang nicht zum plötzlichen Liebes-Aus geäußert – obwohl Janine ihm in mehreren Interviews heftige Vorwürfe gemacht hatte. Diese hat der 26-Jährige nun vehement von sich gewiesen – und brachte mit seinen Aussagen seine Verflossene zu Hause auf der Couch zum Ausrasten!

Janine machte ihrem Ärger über das TV-Interview in ihrer Instagram-Story Luft. Noch während ihr einstiger Lover sich rechtfertigte, kommentiere sie dessen Aussagen für ihre Community: "Du warst korrekt zu mir? Junge junge! Deswegen musste ich auch des Öfteren bei Freunden schlafen, weil ich bei dir nicht schlafen durfte. Deswegen kassiere ich im Urlaub so einen Spruch 'ich warte ja noch auf die Richtige, wo es Boom macht und es sich lohnt zu investieren.' Genau, du warst immer korrekt zu mir", schimpfte sie los.

Doch sie ging noch weiter: Tobi berichtete, wie er Janine erklärt hatte, dass die Sache keinen Sinn mehr hat. Er sagte, er habe sich entschuldigt, dass er ihr nicht das geben könne, was sie sich von ihm wünsche. Die Version der Promi Big Brother-Gewinnerin klingt aber ganz anders: "Ich stehe weinend vor dir und darf mir den Satz anhören 'Was heulst du jetzt schon wieder. Heul doch mal nicht.' Boah, du bist... boah!", regte sie sich auf. Ihr Fazit zu seinem öffentlichen Rettungsversuch viel dementsprechend bitter aus: "Tja, was soll ich sagen zu dem lächerlichen Interview. Der Junge hatte anscheinend wohl nur Klöppeln und Klatschen in der Schule."

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

Instagram / janinepinkofficial Schauspielerin Janine Pink

