Nach diesem Gespräch blieben Christophers Augen nicht mehr trocken! Zwischen dem Bauer sucht Frau-Kandidaten und seiner Bewerberin Jenny wurde es bereits am vergangenen Montag ziemlich emotional. Als sich das potenzielle Paar über Christophers Misserfolge in Sachen Liebe unterhielt, hatte der Landwirt schlagartig einen dicken Kloß im Hals. Doch die Vorschau für Folge fünf zeigt: Die Situation auf seinem Hof wird noch rührender!

Dass Christopher noch immer solo ist, macht dem 31-Jährigen sehr zu schaffen. Hofdame Jennifer versuchte zu ergründen, woran sein Single-Dasein liegen könnte. Ihrer Meinung nach ist Christopher die Partnersuche generell falsch angegangen: Immerhin gestand er ihr, dass er sich meist nur unter Alkoholeinfluss auf Partys getraut habe, Frauen direkt anzusprechen. "So fängt natürlich keine richtige Beziehung an. So findet man im besten Fall einen One Night Stand", stellte die Hausfrau klar. Zu viel für den Rinderzüchter: Er brach die Unterhaltung ab und musste sich die Tränen verkneifen. Total ergriffen entschuldigte sich die Mutter eines Sohnes anschließend bei ihm – samt inniger Umarmung und romantischen Gefühlsbekundungen: "Ich finde dich wirklich toll!", beteuerte Jennifer.

In der Preview für die kommende Ausgabe dürfte den "Bauer sucht Frau"-Fans noch wärmer ums Herz werden! Darin sitzen der Niedersachse und seine Auserwählte nebeneinander auf einem Strohballen. Unter Tränen überreicht Christopher Jenny einen Blumenstrauß und lässt mit weinerlicher Stimme verlauten: "Du bist die erste Frau in zehn Jahren!"

TVNOW Christopher aus Niedersachsen, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Facebook / Christopher Söhl "Bauer sucht Frau"-Kandidat Christopher im August 2019

TVNOW / Guido Engels Christopher, Milchkuhhalter und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

