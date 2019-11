Kann Claudia Norberg sich schon einem neuen Mann öffnen? Im vergangenen Jahr sorgte die Trennung der Reality-TV-Darstellerin von ihrem Mann Michael Wendler (47) für große Schlagzeilen: Nach 29 gemeinsamen Jahren verkündeten die beiden, zukünftig kein Paar mehr zu sein. Während der Schlagersänger schon kurz darauf mit der damals 18-jährigen Laura (19) anbandelte, ist die Blondine noch immer Single. Doch möchte Claudia überhaupt schon jemand Neues in ihr Leben lassen? Das verriet sie nun im Promiflash-Interview.

"Ich bin kein Single-Typ. Ich brauche jemanden, mit dem ich mich austauschen kann!", erklärte die 48-Jährige gegenüber Promiflash. Trotzdem sei sie unsicher, ob sie für eine Partnerschaft schon bereit sei: "Ich bin noch in der Selbstfindung und muss erst komplett sein! Also verlieben schließe ich auf keinen Fall aus, aber ein neuer Partner ist in der jetzigen Situation auf keinen Fall drin. Das würde einfach nicht passen. Das wäre auch dem neuen Partner gegenüber nicht gerecht!"

Das schmerzhafte Liebes-Aus habe Claudia inzwischen ganz gut verkraftet. Leicht sei das jedoch nicht gewesen: "Am Anfang war ich wirklich komplett orientierungslos und wusste gar nicht, wie ich alles neu gestalte. Das hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich da so meinen Weg gefunden habe!", schilderte sie im Promiflash-Talk.

Getty Images Michael Wendler und Claudia Norberg, 2014

Getty Images Claudia Norberg bei "Big Brother"

Action Press, Frederic Kern / Future Image Claudia Norberg bei der Premiere von "Tanz der Vampire"

