Bei dieser Beichte zerbrach Narumols Herz in Tausend Teile! Vor Kurzem musste die Bauer sucht Frau-Kultkandidatin einen schweren Verlust verkraften: Ihre Schwester verstarb mit gerade einmal 40 Jahren an Nierenversagen. Als Familienmitglied hätte sich Narumol im Prinzip hervorragend als Organspenderin geeignet – doch aus einem bestimmten Grund kam sie letztlich doch nicht infrage: Narumol ist Raucherin. Der Moment, in dem sie ihrer Schwester die Hoffnung auf eine Spende nehmen musste, war mehr als hart!

Im Gespräch mit dem behandelnden Arzt wurde der Wahlbäuerin Angst und Bange: "Er hat gesagt: 'Narumol, du kannst deiner Schwester keine Niere spenden'", erinnerte sich die Frau von Bauer Josef im Interview mit RTL. Der Mediziner konnte ihr auch erklären, warum sie für einen solchen Eingriff ausgeschlossen sei: "Weil du erstens selber eine Krankheit hast. Und zweitens: Du rauchst. Das geht nicht. Organspender müssen kerngesund sein. Nichtraucher", gestand Narumol unter Tränen.

Narumol musste ihrer Schwester diese schwerwiegende Nachricht selbst überbringen. "Sie hat geweint. Zuerst hat sie sich so sehr gefreut, sie hatte die Hoffnung, weiterzuleben. Dann hatte sie eine weinerliche Stimme und dann hat sie geschluckt, am Telefon", erzählte die gebürtige Thailänderin noch immer völlig aufgelöst.

TV NOW Bauer Josef, Narumol und ihr Vater

Anzeige

RTL Narumol und Bauer Josef in Thailand

Anzeige

Promiflash "Bauer sucht Frau"-Star Narumol in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de