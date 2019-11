Statt Gänsehaut-Momenten flogen Fäuste! Seit Jahren begeistert Michael Bublé (44) seine Fans mit romantischen Balladen wie "Feeling Good" oder dem Weihnachtsklassiker "It's Beginning to Look a lot like Christmas". Aktuell ist der Schmusesänger mit seiner großen Arena-Tour quer durch Deutschland unterwegs. Bei seinem Auftritt in Köln kam es allerdings zu einem kleinen Zwischenfall: Im Publikum fingen Fans an, sich zu prügeln!

In der ausverkauften Lanxess-Arena waren offenbar nicht alle Besucher auf einen entspannten Abend mit dem vierfachen Grammy-Preisträger eingestimmt – zwei von ihnen waren auch auf Krawall aus: Die Gäste gerieten laut Bild so stark aneinander, dass einer von ihnen dem anderen sogar mehrfach ins Gesicht schlug und daraufhin in den Schwitzkasten genommen wurde! Der Streit der Unruhestifter wurde von den Security-Mitarbeitern beendet. Michael bekam von all dem nichts mit: Er tanzte sogar zwischenzeitlich mit Söhnchen Elias (3) auf der Bühne.

Statt aus der Halle geworfen zu werden, durften der Angreifer und seine Begleitung das Konzert in Ruhe zu Ende verfolgen. Gegenüber Bild erklärte der Veranstalter: "Auf Nachfrage unserer Mitarbeiter gab der Mann an, dass er sich durch zu laute Gespräche der anderen gestört fühlte." Das Duo soll sich nach der Auseinandersetzung dazu entschlossen haben, die Halle zu verlassen.

Getty Images Michael Bublé im Oktober 2016

Instagram / michaelbuble Michael Bublé mit Söhnchen Elias, April 2016

Getty Images Michael Bublé im April 2014

