Datet Kaia Gerber (18) doch nicht Pete Davidson (25)? Ende Oktober wurden die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (53) und der Ex-Freund von Ariana Grande (26) zusammen gesichtet – Pete wurde beim Verlassen des Apartments von Kaia gesehen, kurze Zeit später entstanden Fotos der beiden beim gemeinsamen Brunch. Zu Halloween war die Laufstegschönheit bei der Party von Kendall Jenner (23) zu Gast und hatte einen mysteriösen Mann an ihrer Seite. Ihre Begleitung war zwar maskiert – dass es sich dabei allerdings nicht um den Saturday Night Live-Moderator Pete handelte, wurde trotzdem deutlich!

Paparazzi lichteten Kaia und den Unbekannten auf dem Weg zu der Party in Los Angeles ab. Sie erschien in einem Lederkostüm samt Hut, ihr Date trug eine Maske, die nur wenig vom Gesicht preisgab. Dafür war jedoch viel vom Oberkörper des Unbekannten zu sehen! Obenherum hatte Mister X nur ein Geschirr an, darunter waren einige Tattoos zu erkennen. Im Vergleich wird klar: Petes Körper zieren an den gleichen Stellen ganz andere Tintenmotive.

Verbindet den Comedian und die 18-Jährige also doch nur Freundschaft oder halten sie ihre eventuelle Liaison bewusst aus der Öffentlichkeit heraus? Seine Beziehung zu der "Once Upon a Time In Hollywood"-Darstellerin Margaret Qualley (25) beendete Pete vor wenigen Tagen. Damit ist Pete wieder frisch zurück auf dem Single-Markt und einer Turtelei mit dem Model Kaia hätte somit nichts im Wege gestanden.

Getty Images; MEGA Pete Davidson und Kaia Gerbers Mystery-Halloween-Date

iamKevinWong.com / MEGA Kaia Gerber mit einem Unbekannten auf Kendall Jenners Halloween-Party

Elder Ordonez / SplashNews.com Pete Davidson in New York City

