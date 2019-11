Mit dieser Aktion hat Kylie Jenner (22) sich wohl keinen Gefallen getan! Regelmäßig teilt die Make-up-Mogulin ihren Alltag mit ihren 150 Millionen Followern auf Instagram. Dabei postet sie mit Vorliebe süße Aufnahmen von Töchterchen Stormi (1) oder von sich selbst beim Schminken vor dem Spiegel. Nun filmte die 22-Jährige sich auf dem Weg zur Geburtstagsparty ihrer Mutter Kris Jenner (64). Das Pikante daran: Währenddessen fuhr Kylie Auto!

In der Instagram-Story der jungen Mutter ist deutlich zu sehen, dass sie am Steuer ihres millionenschweren, orangefarbenen Bugatti sitzt und durch Los Angeles kurvt. Doch statt auf die Straße zu achten, schaut Kylie immer wieder in die Kamera und filmt sich dabei, wie sie sich zur Musik bewegt. Doch damit nicht genug: In einer anderen Einstellung nimmt sie mit ihrer Handy-Kamera die Windschutzscheibe sowie ihre Hand am Lenkrad auf.

Kylies Fans sind entsetzt – im Netz hagelte es zahlreiche wütende und entsetzte Kommentare. Während viele Follower sich um die Mutter der kleinen Stormi sorgen, regen sich andere tierisch über ihr Verhalten auf. "Kylie, während des Fahrens am Handy zu sein, ist nicht nur bescheuert und gefährlich, sondern auch total illegal", schimpfte ein Nutzer auf Twitter. Ein anderer stichelte: "Ich hatte dich vor diesen Aufnahmen echt nie für dämlich gehalten – tja."

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner beim Autofahren

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juli 2019

