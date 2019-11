Hochzeit auf den ersten Blick hat Philipps Leben verändert! In der zweiten Folge der Kuppelshow erlebten die Zuschauer, wie sich der Automobilkaufmann und die Erzieherin Melissa beim ersten Kennenlernen im Standesamt das Jawort gegeben hatten. In der Sendung deutete der Bräutigam an, dass sich mit seiner Teilnahme an dem Experiment nicht nur sein Beziehungsstatus geändert habe. Im Interview mit Promiflash erklärt Philipp, warum er nach der Hochzeit sein Leben komplett generalüberholt hat.

"Ich musste durch einige Erlebnisse erfahren, wer in meiner Vergangenheit wirklich zu meinen Freunden gezählt hat und wer nicht. Daraufhin habe ich mein Leben neu sortiert", erzählt er. Die Hochzeit mit Melissa sei Teil seines Neustarts und habe ihm bestätigt, alles richtig gemacht zu haben: "Sie bestärkt mich in meiner Entscheidung und auch die Analysen der Experten haben dazu beigetragen, dass ich mich in meinem neuen Leben gestärkt und gut aufgehoben fühle."

Auch seine Braut wirkte nach der Trauung ziemlich happy. "Ich habe mich geborgen gefühlt. Es war ein sehr schöner Moment. Ich bin so glücklich – wir haben beide ja gesagt. Er ist so toll", schwärmte Melissa nach der Zeremonie.

