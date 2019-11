Jetzt lässt sie jede Hülle fallen - auch optisch! Angelina Jolie (44) war wegen des Scheidungskriegs mit Brad Pitt (55) in den letzten Jahren viel in den Medien. Am meisten litten die gemeinsamen Kinder darunter, denn die beiden Eltern stritten primär um das Sorgerecht. Doch auch für Angelina und Brad muss die Zeit sehr hart gewesen sein. Knapp vier Jahre nach der Scheidung spricht die Schauspielerin nun erstmalig in einem Interview über die emotionalen Verwundungen, die sie durch den Trennungsprozess bekommen hat. Für dieses äußerst intime Gespräch zog Angelina auch optisch blank – sie ziert das Cover des Magazins, und zwar so wie Gott sie schuf!

In der aktuellen Ausgabe der amerikanischen Harper's Bazaar hat die preisgekrönte Schauspielerin nicht nur emotional sehr viel von sich preisgegeben. Auch ihre Hüllen hat Angelina darin fallen lassen: Sie ließ sich nur mit einem durchsichtigen Seidentuch bedeckt fotografieren. Unter dem Tuch ist der makellose Körper der 44-Jährigen zu sehen.In bester Form präsentiert sie ihre nackten Kurven – lediglich ihre Brustregion bedeckt sie mit ihren Armen.

Auf die Frage, wie gefährlich es für Frauen sein könnte, perfekt sein zu wollen, antwortete die schöne Schauspielerin: "Die Aufgabe heutzutage ist, Unterschiede anzunehmen – und anders zu sein nicht als falsch zu definieren." Sie wolle nicht in einer Welt leben, in der alle gleich aussehen.

