Endlich präsentiert Kisu ihre Tochter! Am Dienstag hatte das Warten ein Ende: Die YouTuberin verkündete in einem Posting, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Zwar verriet die Webvideo-Produzentin, dass sie ganze 30 Stunden lang in den Wehen gelegen war – viel von ihrem Kind zeigte sie allerdings nicht. Nun veröffentlichte die Neu-Mama endlich ein neues Foto von ihrem Spross.

"Herzlich willkommen, kleine Prinzessin. Wir lieben dich so sehr", schrieb Kisu zu ihrem neuen Instagram-Bild, auf dem das Gesicht ihrer Tochter zu sehen ist. Auch wenn die Kleine nicht frontal in die Kamera schaut, reicht die Perspektive aus, um bei ihren Followern Begeisterung auszulösen. Zahlreiche Promi-Damen wie Kim Gloss (27), Liz Kaeber (27) oder Dagi Bee (25) schmachteten das Mutter-Tochter-Foto an. "Oh mein Gott, mein Herz schmilzt. Fühlt euch gedrückt!", kommentierte beispielsweise Maren Wolf.

Den Namen ihres Kindes verriet die Bloggerin aber auch in diesem Posting nicht. Gegenüber Promiflash hatte sie vor der Geburt lediglich verraten, dass sie eine Favoritenliste habe. Freut ihr euch trotzdem über das neue Foto? Stimmt in unserer Umfrage ab.

