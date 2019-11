Neuer Job für Theresia Fischer! Mit ihren ulkigen Posen bei den Germany's next Topmodel-Shootings mauserte die Blondine sich zum absoluten Publikumsliebling. Nach ihrer Teilnahme an der Model-Show trieb sie ihre TV-Karriere weiter an und nahm an Promi Big Brother teil. Und schon bald ist die Laufsteg-Schönheit erneut auf der Mattscheibe zu sehen: Ab 15. November wird sie durch die After-Show von Dancing on Ice führen!

Wie Sat.1 in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird Theresia gemeinsam mit Juror Daniel Weiss (51) die "Dancing on Ice After-Show" direkt nach der Hauptsendung moderieren. In dem Live-Format wird sie die Eistanzpaare begrüßen und mit ihnen über ihre Performances und Bewertungen sprechen. Zusätzlich gibt das Model auf sämtlichen Onlinekanälen der Show exklusive Einblicke hinter die Kulissen und begleitet die Paare bei ihren Proben.

Zehn Promis werden für die neue Staffel der Eiskunstlauf-Show wieder in die Schlittschuhe schlüpfen und zusammen mit professionellen Kunstläufern ihr Können auf dem Eis unter Beweis stellen: Mit dabei sind unter anderem Jenny Elvers (47), Nadine Klein (34), Peer Kusmagk (44) und Joey Heindle (26).

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, TV-Gesicht

Anzeige

Actionpress/ Nicole Kubelka / Future Image Theresia Fischer beim Joyn Launch Event im ewerk in Berlin, Juni 2019

Anzeige

© SAT.1/Marc Rehbeck Die Promis von "Dancing on Ice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de