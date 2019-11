Frischer Wind am Dienstagabend! Bisher gehörte der Sendeplatz um 20:15 Uhr bei Vox der Gründer-Show Die Höhle der Löwen, in der unter anderem Carsten Maschmeyer (60), Judith Williams (47) und Dagmar Wöhrl (65) jede Woche pfiffigen Erfindern und mutigen Unternehmensgründern mit einer Finanzspritze unter die Arme greifen. Doch ab Dezember soll ein neues Format den begehrten Sendeplatz bekommen: Ein Familienquiz – moderiert von der beliebten Comedian Mirja Boes (48)!

Laut einer Pressemitteilung des Senders soll die neue Show "Herrlich ehrlich – Kennst du dein Kind?" heißen und ab dem 3. Dezember immer donnerstags in jeweils drei Doppelfolgen ausgestrahlt werden. In dem neuen TV-Format bei Vox wird Schauspielerin und Komödiantin Mirja pro Show zwei Familien empfangen, die in sehr persönlichen Fragerunden über den kindlichen Kosmos gegeneinander antreten. Insgesamt kann die Sieger-Familie dabei bis zu 10.000 Euro gewinnen. Als Unterstützung bekommen die Teams jeweils einen Promi-Paten zur Seite. Unter anderem sollen Verona Pooth (51), Evelyn Burdecki (31) und Jeanette Biedermann (39) dabei sein.

"Es sind prominente Gäste, die ich aus einem anderen Umfeld kenne, und da wird es sehr spannend sein zu sehen, wie sie mit Kindern umgehen", sagte Mirja dazu. Werdet ihr euch die Show angucken? Stimmt ab!

Getty Images Der "Die Höhle der Löwen"-Cast

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Mirja Boes beim 22. RTL-Spendenmarathon

gbrci / Future Image / ActionPress Mirja Boes in Hamburg

