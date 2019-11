Für Katie Holmes (40) kam Tochter Suri (13) zum perfekten Zeitpunkt in ihr Leben. Die Schauspielerin war mit Dawson's Creek bekannt geworden und galt nach dem Ende der Show als eines der größten Nachwuchstalente in Hollywood. Da funkte 2005 die Beziehung mit Superstar Tom Cruise (57) dazwischen. 2006 kam die gemeinsame Tochter Suri zur Welt, kurz darauf heirateten die Eltern. Die Ehe wurde 2012 geschieden. Katie hat es aber nie bereut, so vergleichsweise früh Mutter geworden zu sein, wie sie jetzt verraten hat.

"Ich war froh, in meinen Zwanzigern Mutter zu werden", erzählte die "Batman Begins"-Darstellerin dem britischen Magazin Elle. Irgendwie hätten ihr Alter und das der jetzigen Teenagerin sich immer perfekt ergänzt. "Wir sind auf gewisse Weise zusammen groß geworden", erklärte die 40-Jährige. Suri ist mittlerweile 13 Jahre alt.

Der Beschützerinstinkt der Mutter hat deswegen aber nicht nachgelassen. "Natürlich mache ich mir Sorgen", sagte Katie. "Es gibt so viele schlechte Nachrichten und Hass und Dinge, die keinen Sinn ergeben." Katie kehrt demnächst mit dem Horrorfilm "Brahms: The Boy II" auf die Leinwand zurück.

Theo Wargo / Getty Images Schauspielerin Katie Holmes und Suri Cruise

Felipe Ramales / Splash News Katie Holmes und Suri Cruise in New York, 2019

LRNYC / MEGA Katie Holmes und ihre Tochter Suri, August 2019

