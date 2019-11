Mit ihrer Offenheit will Lady Gaga (33) anderen Menschen Mut zusprechen! Um ihre Gesundheit machte die Sängerin nie ein großes Geheimnis: Schon in früheren Interviews sprach sie offen über ihre posttraumatische Belastungsstörung und jahrelangen Depressionen. Auch die chronische Schmerzerkrankung Fibromyalgie, die sie seit einiger Zeit quält, verheimlichte Lady Gaga nicht. In einem bewegenden Interview gab sie nun neue Einblicke in ihre schwierige Vergangenheit.

Für die neue Elle-Ausgabe stellte sich die 33-Jährige den Fragen von Talkmasterin Oprah Winfrey (65). Im Gespräch der beiden ging es auch um das Thema seelische Gesundheit – dabei offenbarte Stefani Joanne Angelina Germanotta, wie die Pop-Ikone bürgerlich heißt, sich früher selbst verletzt zu haben. "Ich habe mich lange Zeit geritzt. Und ich konnte damit nur aufhören, weil ich gemerkt habe, dass ich das tat, um den Leuten zu zeigen, dass ich Schmerzen habe, anstatt es ihnen zu sagen und nach Hilfe zu fragen", erzählte die New Yorkerin. Sie habe gemerkt, dass alleine das Formulieren ihrer Gedanken ihr geholfen habe, sich keine Schmerzen mehr zuzufügen.

Heute ist Lady Gaga froh, dieses dunkle Kapitel hinter sich gelassen zu haben. "Ich sage das mit einer Menge Demut und Stärke: Ich bin sehr dankbar, dass ich das nicht mehr mache, und ich will es auch gar nicht verherrlichen", erklärte sie Oprah. Mit ihrer Belastungsstörung und anderen seelischen Leiden habe sie noch zu kämpfen – diesen Problemen stellt sich die Musikerin in einer Therapie und nimmt Medikamente.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Splash News Lady Gaga in New York

Getty Images Lady Gaga bei den Grammys 2019

Getty Images Lady Gaga auf der Met Gala 2019



