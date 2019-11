An Freitag hat das Warten endlich ein Ende – das beliebte Tanz-Format Let's Dance kommt zurück, diesmal sogar als spannende Live-Tour. Während die sechs Paare ihre Rückkehr bereits fleißig mit Netz-Post feierten, melden sich nun auch drei andere, wichtige Mitglieder des TV-Tanzwettstreits zu dem Comeback Wort: Motsi Mabuse (38), Jorge Gonzalez (52) und Joachim Llambi (55) können den Tour-Auftakt nun kaum noch erwarten!

Einen Tag vor dem Start der "Let's Dance"-Live-Tour ist Motsi auf Social Media schon richtig aufgeregt. Was sie an dem Reboot am meisten freut, geht aus einem Instagram-Post hervor, der sie mit ihren Pult-Kollegen zeigt! "Es ist offiziell! Ich habe meine Jungs vermisst und jetzt sind wir zurück auf Tour. Es ist noch immer unglaublich, wie diese Show unser Leben verändert hat", kommt die Jurorin gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Aber nicht nur sie fiebert dem Spektakel bereits entgegen: Llambi freut sich in den Kommentaren ebenfalls wie eh und je: "Es wird großartig und ich freue mich auch, wenn wir es ab morgen Abend richtig rocken lassen!" Jorge teilte außerdem bereits Backstage-Videos!

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse and Joachim Llambi 2019

Anzeige

Instagram / jorgechicaswalk/ Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez

Anzeige

Instagram / jorgechicaswalk/ Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de