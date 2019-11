Ihre Fans können endlich aufatmen! Vor wenigen Tagen sorgte die Sängerin Sarah Connor (39) bei ihrer Community für Aufruhr. Sie hatte sich einen Virus eingefangen – eine angeschlagene Stimme, ein schwacher Kreislauf und eine Körpertemperatur von satten 39 Grad blieben allerdings nicht die einzigen Symptome. Plötzlich kämpfte Sarah auch mit einer "fetten Bronchitis" und musste daraufhin einige Auftritte absagen! Doch jetzt hat die Musikerin positive Neuigkeiten: Ihr geht es wieder gut!

Die frohe Botschaft teilte Sarah nun auf ihrem Instagram-Account: "Leute, ich bin wieder fit, habe akute Vermissung und darum eine Überraschung: Während mein Team schon mit Hochdruck an den Nachholterminen arbeitet, freue ich mich wie irre über folgende News", kündigte die 39-Jährige an. Demnach soll es nicht nur Ersatzkonzerte für die ausgefallenen Shows geben: "Weil ihr mir in diesem Jahr die Bude eingerannt habt, alle Termine bis unters Dach ausverkauft waren und so viele Nachfragen von euch kamen, hab ich mir gedacht, wir machen's einfach nochmal", schrieb Sarah weiter.

Und im Anschluss listete die Sängerin auf: Im März 2020 wird sie sieben weitere Konzerte geben. Dann steht sie zusätzlich in Köln, Kiel, Hannover, Hamburg, Bremen, Oberhausen und München auf der Bühne. Der Vorverkauf startet bereits am 8. November.

Instagram / sarahconnor Sarah Connor im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / sarahconnor Sarah Connor, Sängerin

Anzeige

Instagram / sarahconnor Sarah Connor im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de