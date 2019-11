Simone Biles' Freund Stacey Ervin (26) hatte anscheinend zu Halloween alle Hände voll zu tun! Seit über zwei Jahren ist die vielfach ausgezeichnete Turnerin schon mit dem Sportler zusammen. Auf Social Media beweist die US-Amerikanerin mit ihren Posts regelmäßig, wie glücklich sie in ihrer ersten Beziehung ist. Zum Gruselfest vergangene Woche ließen die beiden es sich nicht nehmen, ihre durchtrainierten Bodys in freizügigen Kostümen zu zeigen: Und dabei konnte Stacey ganz offensichtlich Simones appetitlichem Anblick nicht widerstehen – demonstrativ legte er Hand an ihrem Popo an!

"Du kannst mich Engel nennen", schrieb die 22-Jährige unter ein Instagram-Foto des Duos, auf dem ihr Lover Stacey als Teufel verkleidet ist und dabei eine verdammt gute Figur macht. Neben schwarzen Flügeln und einem schwarzen Heiligenschein trug er nämlich nur eine Unterhose. Auf dem Bild greift er seiner Freundin, die zu Halloween als Engel verkleidet war, frech an ihre Kehrseite – Simone quittiert diese Flirt-Aktion mit einem Lächeln. Ihre 3,7 Millionen Follower reagierten auf das Foto mit etlichen Herz-Emojis. Zu anzüglich scheint den meisten das Zugreifen also nicht zu sein.

Zuletzt gestand Simone dem Gymnastik-Star anlässlich seines Geburtstages öffentlich ihre Liebe. Sie postete, dass sie mit dem frischgebackenen 26-Jährigen nicht glücklicher sein könnte: "Happy Birthday an meinen Traummann! Du bist ein echter Gentleman und denkst immer zuerst an andere!", schwärmte sie verliebt unter einem Kuss-Pic.

Instagram / staceyervinjr Stacey Ervin und Simone Biles im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles, Sportlerin

Anzeige

Instagram / staceyervinjr Stacey Ervin und Simone Biles

Anzeige

Was sagt ihr zu dem Halloween-Pärchen-Pic von Simone und Stacey? Total heiß! Schon ein wenig zu sexy! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de